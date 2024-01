contract voor 3 extra jaren ligt klaar’

Feyenoord is druk bezig met de contractverlenging van . Het achttienjarige toptalent van de Rotterdammers beschikt momenteel over een contract tot 2025, maar wordt hoogstwaarschijnlijk langer aan de club gebonden, zo weet 1908.nl.

Het goed betrouwbare Feyenoord-medium weet dat de Rotterdamse clubleiding ‘op de achtergrond’ hard werkt aan een contractverlenging van Milambo. Feyenoord ziet dat de middenvelder op de rand van zijn doorbraak staat en wil daarom zo snel mogelijk zijn contract openbreken. Milambo debuteerde op zestienjarige leeftijd in de hoofdmacht van de regerend Eredivisiekampioen.



Artikel gaat verder onder video



De verwachting is dat Feyenoord en het management van Milambo er binnen de kortste keren uit gaan komen bij de contractbesprekingen. Volgens 1908.nl is het voorstel om de middenvelder voor de komende drie jaar in De Kuip te behouden. De ‘haalbaarheid’ is volgens het Feyenoord-medium negentig procent.

Milambo speelde tot dusverre drie Eredivisieduels…

Lees verder bij www.fcupdate.nl