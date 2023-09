Contaminatie: verhaspelde woorden

Waarschijnlijk vind je taal heel belangrijk. Taal is natuurlijk een serieuze zaak, maar er zitten ook leukere kanten aan. Peter van der Horst heeft daar een boek over geschreven: Taaleigenaardigheden. Onze taal – leuk en leerzaam. Het gaat niet om flauwe, dubbelzinnige woordgrapjes, maar om allerlei wat luchtiger onderwerpen. In deze reeks artikelen wil hij daar graag iets over kwijt. Deze keer over contaminatie.

Een vorige keer ging het over pleonasmen, zoals rood bloed, groen gras en verzoeken … te willen. Ze worden soms verward met contaminaties, maar dat is iets heel anders: twee woorden worden door elkaar gehaald waarbij een nieuw, onjuist woord ontstaat. Optelefoneren is samengesteld uit opbellen en telefoneren, aanrecommanderen uit aanbevelen en recommanderen en verassureren uit verzekeren en assureren. In de haast of in het vuur van het gesprek haal je twee woorden of uitdrukkingen door elkaar, met als resultaat een onjuist woord of onjuiste uitdrukking.

Minder…