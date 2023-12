Consumentenvertrouwen VS verbeterd

(ABM FN-Dow Jones) Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in december verbeterd, terwijl de inflatieverwachting flink daalde. Dit meldde de Universiteit van Michigan vrijdag in voorlopige cijfers.

De index voor het consumentenvertrouwen steeg van 61,3 eind november naar 69,4 deze maand.

Over de huidige staat van de economie waren de ondervraagden ook positiever. Deze deelindex verbeterde van 68,3 naar 74,0. En de verwachtingsindex steeg van 56,8 naar 66,4.

De inflatieverwachting voor de komende 12 maanden kwam uit op 3,1 procent, het laagste niveau sinds maart 2021. Eind november stond de inflatieverwachting nog op 4,5 procent.

De inflatieverwachting voor de komende 5 jaar kwam uit op 2,8 procent en daarmee bijna op het laagste punt sinds juli 2021.