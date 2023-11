Consumenten kopen minder goederen en besteden minder aan diensten

Leestijd: < 1 minuut

In september hebben Nederlandse consumenten minder besteed dan een jaar eerder, met een daling van 1,9% in de totale bestedingen. Het CBS merkt op dat er 0,3% minder werd uitgegeven aan diensten zoals verzekeringen, openbaar vervoer, en bezoeken aan evenementen of de kapper.

Dit markeert de eerste daling in dienstenbesteding op jaarbasis sinds maart 2021. Ook de uitgaven aan goederen zoals voedsel, kleding, en huishoudelijke artikelen zijn afgenomen, met een significante daling van 7,1% in de categorie overige goederen, waaronder energie en persoonlijke verzorgingsproducten vallen.

Ongunstige Economische Omstandigheden

Het CBS wijst op aanhoudend ongunstige omstandigheden voor consumentenaankopen, veroorzaakt door hoge inflatie en energieprijzen die goederen en diensten duurder maken. Hoewel de prijsstijgingen lijken af te vlakken, is onzeker of de prijzen ook daadwerkelijk zullen dalen.

Econoom Peter Hein van Mulligen benadrukt dat, hoewel…