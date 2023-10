Consument nog steeds voorzichtig, herstel lijkt in de maak

De consument doet het afgelopen kwartaal nog steeds rustig aan. De waarde van het totaal aantal transacties is ten opzichte van een kwartaal eerder niet toegenomen (+0,0%). In de winkelstraat geven consumenten zelfs minder uit dan in het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit een analyse op basis van ING-transactiedata over het derde kwartaal. Vooruitkijkend verwacht ING Research dat de consumptie weer iets zal aantrekken.

Transactiedata laten ons zien dat de ‘vrije’ uitgaven van consumenten aan goederen en diensten (consumptie exclusief vaste lasten) in het afgelopen kwartaal is gestagneerd. De totale waarde van pintransacties, geldopnames en iDEAL-betalingen was in het derde kwartaal gelijk aan die van een kwartaal eerder. Deze stabilisatie is een combinatie van nog stijgende online uitgaven en een duidelijke daling bij de uitgaven die offline (in de winkelstraat) worden gedaan.

Lagere pinomzet bij non-food en diensten

Duiken we een slag dieper in de cijfers, dan zien we nog wel een…