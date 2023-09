consument klaagt vaker over zijn verzekeraar

Leestijd: < 1 minuten

Consumenten hebben de afgelopen jaren steeds vaker geklaagd over hun verzekeraars, met name over de schadeafhandeling en uitkering. Vorig jaar ontvingen 155 verzekeringsbedrijven 136.000 klachten. Dat betekent een stijging van 8,2 procent vergeleken met het voorgaande jaar, meldt de Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) na onderzoek. In 2021 was er nog sprake van een daling van het aantal klachten.

Consumenten klaagden vorig jaar veel vaker over hun reisverzekering, met een stijging van 41 procent. Daarna volgden de autoverzekering (plus 33,1 procent) en de brandverzekering (plus 31 procent). Volgens de onderzoekers duurt het ook langer voordat een klacht is afgehandeld. Zo duurde dit in 2021 nog 19,3 dagen, in 2022 was dit 23,5 dagen.

Ongeveer de helft van de klachten (63.000) ging over de zorgverzekering. Dat was in het voorgaande jaar ook het geval. Het jaarlijkse onderzoek van de AFM wordt gehouden onder alle aanbieders van verzekeringen in…