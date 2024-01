Compliment Geven aan je Collega: Zo Doe je Dat

Een oprecht compliment geven aan een collega is een geweldige manier om je vriendelijkheid en steun te tonen. En als je een leidinggevende functie hebt, is het extra belangrijk om je werknemers te prijzen voor hun voortdurende inspanningen en prestaties.

In dit artikel onderzoeken we complimenten en hoe je een goedbedoeld, oprecht compliment voor collega’s kunt maken om verschillende redenen, zoals goed werk, hoe ze een bepaalde vaardigheid gebruiken of om een nieuw teamlid te erkennen.

Voorbeeld complimenten voor collega’s

Het compliment dat je op de werkplek geeft moet afhangen van de ontvanger. Zorg ervoor dat ze de acties belichamen waarvoor je ze prijst. Hier zijn voorbeelden van professionele complimenten die je je collega’s kunt geven:

Complimenten voor goed gedaan werk

Elke werknemer wil weten dat hij goed presteert op zijn werk. Het erkennen van hun sterke punten en capaciteiten op de werkplek is een geweldige manier om hun zelfvertrouwen een boost te geven. Dit kan ook leiden tot blijvend succes van je bedrijf. Als je collega net een groot en lastig project heeft afgerond, zal dit compliment een heel eind komen.

“Goed gedaan met je presentatie.”

“Je hebt vandaag in de vergadering een aantal goede punten gemaakt.”

“Ik weet dat spreken in het openbaar iets is waar je je niet prettig bij voelt, maar het is je gelukt! Je hebt me geïnspireerd om ook iets buiten mijn comfortzone te doen.”

“Ik heb gezien hoeveel moeite je hebt gedaan om de perfecte zaalverhuur te vinden. Goed gedaan!”

“Het werk is de laatste tijd zo druk geweest, maar je hebt de stress goed onder controle gehad.”

Complimenten voor specifieke vaardigheden

Medewerkers complimenteren met vaardigheden is een goede manier om hen aan te moedigen door te gaan met het opbouwen van vaardigheden die essentieel zijn voor het slagen in de functie of het groeien in hun carrière.

“Je bent een geweldige communicator. “

“Ik bewonder je werkethiek.”

“Je bent zo georganiseerd. Kun je me wat tips geven?”

“Je denkt op zo’n creatieve manier over dingen na. Je helpt me op een nieuwe manier na te denken over het oplossen van problemen.”

Je gaat zo goed om met stress. Je helpt me het werk in perspectief te houden.”

Complimenten voor een nieuw teamlid

Aan een nieuwe baan beginnen kan eng zijn, zelfs voor ervaren professionals. Je moet nieuwe processen, technologie en werkstijlen leren. Het aanbieden van complimenten aan nieuwe collega’s in hun eerste paar weken op het werk kan hen helpen zich meer op hun gemak te voelen en alsof ze een deel van het team worden. Het is goed om waardering te tonen voor de vaardigheden, het inzicht en het perspectief dat een nieuwe collega meebrengt.

“Ga zo door.”

“Ik bewonder je zelfvertrouwen.”

“Je bent erg creatief.”

“Je bent een geweldige toevoeging aan het team!”

“Ik ben enthousiast om samen te werken met iemand met jouw ervaring.”

Complimenten voor positiviteit

Hoewel het voor sommige mensen misschien gemakkelijk is om hun enthousiasme regelmatig te tonen, is het geven van dit compliment aan je teamleden een geweldige manier om je waardering uit te drukken voor hun positieve en energieke houding. Niet alleen hebben ze plezier in hun werk, maar ze zullen het ook leuk vinden om dit compliment te ontvangen.

“Ik waardeer je enthousiasme.”

“Je stelt inzichtelijke vragen.”

“Jouw enthousiasme voor het werk inspireert mij om ook enthousiast te zijn!”

“Bedankt dat je altijd met een glimlach naar je werk komt. Het werkt aanstekelijk!”

“Je houdt een positieve houding in uitdagende situaties.”

Complimenten omdat je een goede teamgenoot bent

Met zoveel verschillende persoonlijkheden en meningen op de werkplek is het belangrijk om iemands inzicht en bijdragen te erkennen. Toon waardering als een collega het team ondersteunt met zijn of haar acties of bijdragen.

“Bedankt voor je flexibiliteit.”

“We waarderen je betrouwbaarheid.”

“Bedankt voor het bieden van een uniek perspectief.”

“Bedankt dat je altijd goede ideeën aandraagt.”

“Het is altijd plezierig om met je samen te werken.”

Complimenten voor je baas

Managers hebben ook aanmoedigingen nodig. Of het nu een nieuwe manager is of eentje aan wie je al een tijdje hebt gerapporteerd, probeer aan te moedigen dat je het gedrag dat je graag ziet in een leider blijft vertonen.

“Je geeft me de autonomie die ik nodig heb om in mijn eigen tempo te leren en vragen te stellen als dat nodig is.”

“Je toont waardering voor iedereen in het team.”

“Ik weet dat je veel verantwoordelijkheden hebt om voor jezelf te zorgen. Bedankt voor het begeleiden van dit project.”

“Bedankt dat ik mijn zorgen met je mocht delen.”

“Bedankt dat je begrip hebt voor de situatie.”

Hoe complimenteer je collega’s

Hoewel het geven van complimenten buiten het werk meer casual kan zijn, kun je complimenten op de werkplek het beste richten op professionele kwaliteiten, zoals iemands houding, vaardigheden, talenten, kwaliteiten of bijdragen. Hier zijn een paar stappen om te overwegen bij het geven van positieve lof aan je collega’s:

1. Denk aan de ontvanger

Het compliment dat je geeft moet niet alleen afhangen van de persoon, maar ook van zijn of haar rol in het bedrijf. Is de persoon die je complimenteert je manager, je teamgenoot of je werknemer? Als je dit weet, kun je bepalen hoe je hem een compliment geeft en waarover.

Hier zijn enkele voorbeelden die je zou geven aan je manager, teamgenoot en werknemer:

Voor je manager: “Bedankt dat je me hebt geleerd hoe ik het nieuwe content management systeem moet gebruiken. Ik waardeer de tijd die je hebt genomen om me te laten zien hoe de artikelen voortaan worden opgemaakt.”

Voor je teamgenoot: “Ik heb genoten van je presentatie en het inzicht dat je gaf. Ik ken veel mensen die zeggen dat ze het ook waarderen om jouw perspectief te leren kennen!”

Voor je medewerker: “Ik bewonder je creativiteit. De minimale en abstracte esthetiek die je gebruikte in dat logo is echt effectief in het omvatten van het bedrijfsmotto.”

2. Zorg ervoor dat je compliment specifiek is

Een specifiek compliment bewijst dat je lof uit het hart kwam en dat je het echt meent. Bijvoorbeeld, in plaats van “Goed werk” zou je kunnen zeggen: “Bedankt voor het uitzoeken van geschikte zaalverhuur Amsterdam voor het bedrijfsfeest. Je creativiteit en passie voor het project hebben echt een verschil gemaakt.”

3. Wees professioneel

Terwijl complimenten buiten de werkplek meestal informeler zijn, moeten de complimenten die je je collega’s geeft formeel en beleefd zijn. Denk aan de werkomgeving, de mensen om je heen en waarover je ze complimenteert. Het is ook belangrijk om rekening te houden met tijd en plaats als je je collega een compliment geeft. Zorg ervoor dat je je compliment op een geschikt moment geeft, vooral als je het in een openbare omgeving geeft.