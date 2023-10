Compacte Foscam T5EP en T8EP turret camera’s werken ook als alarm

De Foscam T5EP en T8EP turret beveiligingscamera’s hebben een ingebouwde spotlight en sirene.

Foscam introduceert twee nieuwe ‘turret’ camera’s, bestemd voor buitengebruik. Ze zijn waterdicht en beschikbaar met 5 en 8 megapixel sensoren.

Foscam heeft als IP-cameraspecialist al een groot assortiment aan modellen, maar turret camera’s zaten er nog niet in. Deze combineren de compactheid van een dome-camera met de richtmogelijkheid van een zogenaamde bullet-camera. De Foscam T5EP en T8EP zijn grotendeels identiek. De sensor is waar het verschil zit: respectievelijk 5 en 8 megapixels. De beide camera’s zijn verkrijgbaar in zwart en wit. Qua specificaties lijken ze sterk op de eerder dit jaar uitgebrachte V5EP en V8EP, maar de vorm is een stuk compacter.

Foscam T5EP en Foscam T8EP: turret camera’s met geluid- en lichtalarm

De beide Foscam turret-camera’s zijn bedoeld om te gebruiken met power-over-ethernet, voor voeding en netwerkverbinding. Het zijn…