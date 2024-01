Commodities: foutmarge voorspellingen kan oplopen tot 70%

Grondstoffen zijn door de toenemende politieke onrust weer een hot topic, maar let op de soms hoge foutmarge van voorspellingen.

Ketenverstoringen, materialentekorten, verminderde voedselzekerheid en de vlucht naar veilige havens zoals goud, maken het lastig om voorspellingen te doen over grondstofprijzen. Uit de Chart of the Week van DWS blijkt dat analisten het vaak bij het verkeerde eind hebben als het gaat om hun vooruitzichten voor grondstoffen.

Goud en koper gelden als stabiele grondstoffen omdat de foutmarges in het verleden nooit meer dan 10% bedroegen. Energie is een heel ander verhaal. Als er plotseling minder olie wordt opgepompt, heeft dat meteen grote economische consequenties, als een goudmijn wordt gesloten leidt dat niet tot tekorten.

Binnen het gehele energiestelsel lopen de voorspellingen van analisten en de daadwerkelijke CO2-heffingen het meest uiteen. Dit komt omdat de CO2-emissierechtenmarkt nog min of meer in de kinderschoenen staat en de regels die de EU oplegt…