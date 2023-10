Commentaar | Twaalf fondsen die uw portefeuille kunnen maken of breken

Inclusief de koersimpuls die dit gaf, is het aandeel sinds het dieptepunt begin deze maand al met 80,5% gestegen. Daarmee bedraagt het verlies over 2023 nog wel 41,5%. En ook Just Eat Takeaway (-39,7% in 2023 tegen slotkoersen van dinsdag) verraste woensdag positief.

De resterende vier van de zes grootste dalers in Amsterdam openbaren de komende weken hun cijfers of houden – in geval van Adyen – hun beleggersdag. De betaaldienst is met een koersverlies van 44,2% dit jaar tot nu, geheel veroorzaakt door de koersklap na de halfjaarcijfers, het AEX-fonds dat het diepste in het rood staat. Wij adviseren sinds februari ‘houden’ op Adyen en zullen daarom al vóór deze…