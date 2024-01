Commentaar | Nog geen milder klimaat voor midcaps

Een kleine drie maanden geleden raadde ik u aan tien Nederlandse aandelen in portefeuille te nemen met het oog op het door mij verwachte herstel voor midcaps in 2024. Aanleiding waren toen de pijnlijke verliezen die de bedrijven in de AMX van middelgrote en AScX van kleinere Amsterdamse fondsen in de maanden daarvoor hadden geleden. En de beleggingstheorie leert dat beleggen in de grote verliezers in het ene jaar, in het andere jaar fraaie rendementen kan opleveren.

Midcaps blijven achter in 2023

Een eerste stand van zaken geeft helaas aan dat de middelgrote bedrijven dit jaar tot nu toe opnieuw achterblijven bij de hoofdfondsen. Waar de AEX na een onvervalste eindejaarrally 2023 afsloot met een prima koersrendement van +14,2%,…