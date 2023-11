Commentaar | Na 22 november snel regeren graag!

Zeker nu bij ons, anders dan in sommige andere Europese landen, drie gematigde partijen strijden om de vraag wie de nieuwe premier mag leveren, mogen geen grote veranderingen worden verwacht in de liberale, ondernemersvriendelijke koers die vanuit Den Haag al decennia voor ons land wordt uitgestippeld. Natuurlijk spelen er thema’s die beleggers raken – zie de recente discussies over de bankenbelasting en de inkoop van eigen aandelen – maar Nederland zal ook met straks een nieuwe Tweede Kamer een land blijven waar het voor bedrijven én beleggers prettig toeven is. Daar twijfel ik niet aan.

Waar ik wel aan twijfel, is de snelheid waarmee na 22 november een nieuwe regering…