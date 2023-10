Commentaar | Meeleven met de slachtoffers

Terwijl Hamas en Israël zich voorbereidden op een gruwelijke strijd, beleefden de beurzen dinsdag eindelijk weer eens een goede dag. Net zoals een bloeiende economie niet per se tot stijgende koersen hoeft te leiden, veroorzaken oorlogen niet per definitie beurscrashes. Natuurlijk reageerden de markten afgelopen week op de gebeurtenissen in het Midden-Oosten, maar niet heftiger dan bij bijvoorbeeld een verrassend inflatiecijfer.

Voor de ervaren belegger is dit geen verrassing. De regels over hoe met oorlogen om te gaan bestaan al net zo lang als oorlogen zelf. Helaas heb ik u daar relatief recent – zo’n anderhalf jaar geleden naar aanleiding van de Russische agressie tegenover Oekraïne – nog op moeten wijzen. Op de eerste plaats: doe niets. Het…