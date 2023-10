Commentaar | Laat die verdere koersdalingen maar komen

Sommige beleggers hadden eind juli het woord ‘zomerrally’ al in de mond genomen, of het was weer uit met de pret; de maanden augustus en september was de stemming op de financiële markten ronduit negatief. Zelfs zodanig, dat de AEX als een van de internationaal slechtst renderende graadmeters deze zomer, begin deze week weer flirtte met een correctieve fase. Vanaf de top van 28 juli gemeten, sloot de Amsterdamse hoofdgraadmeter dinsdag ruim 9% lager.

De relatief slechte periode voor de AEX kan voor een belangrijk deel worden geweten aan Adyen, dat na zeer tegenvallende halfjaarcijfers half augustus keihard onderuit ging en deze zomer zo’n 60% van haar beurswaarde verloor. Maar ook twintig van de andere…