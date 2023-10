Commentaar | Haagse politieke risico’s

Dat zal nu niet in een keer radicaal veranderen, maar een licht verhoogd risico is sinds vorige week wel aan de orde. De Tweede Kamer keurde vorige week donderdagavond tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen een voorstel goed om de belastingen voor banken te verhogen en een belastingheffing in te voeren op de inkoop van eigen aandelen. Hoewel beide voorstellen nog moeten worden goedgekeurd door de Eerste Kamer en over de invoering sowieso onduidelijkheid is, doken de financiële waarden op het Beursplein vrijdag fors in de min (lees ook pagina…