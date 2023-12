Commentaar | Goed jaar ondanks voortdurend crisisgevoel

In de gecombineerde magazine-editie van de weken 50/51/52 blikken wij terug op 2023 en kijken we ook naar het nieuwe jaar. Na 2020 en 2021 (de coronajaren) en 2022 (het begin van de oorlog in Oekraïne) had ik u graag gemeld dat de wereld weer in rustiger vaarwater zou zijn aanbeland. Maar met alle geopolitieke spanningen en de voortdurende klimaatcrisis, deze week weer volop in de belangstelling door het in veel opzichten teleurstellende verloop van de de klimaattop in Dubai, gaan we helaas toch weer een zeer onzeker nieuw jaar tegemoet.

Gelukkig voor beleggers was op de financiële markten na drie jaren van hoge volatiliteit wel weer sprake van normalisatie. De VIX-index, in de volksmond ook wel…