Commentaar | Fiscale zekerheid voor beleggers

De discussie daarover kreeg deze week een nieuwe impuls nadat de advocaat-generaal maandag in een advies aan de Hoge Raad stelde dat de hersteloperatie voor deze heffing in strijd is met de wet.

Al eerder bepaalde de Hoge Raad dat de vermogensrendementsheffing zelf in strijd was met het discriminatieverbod en het eigendomsrecht. Wie bezwaar had gemaakt tegen de aanslag, had bovendien recht op herstel. Maar de manier waarop het ministerie van Financiën dat herstel heeft geregeld, voldoet niet voor beleggers, stelt de advocaat-generaal volgens het Financieele Dagblad. Het kan nog steeds gebeuren dat mensen belasting moeten betalen over inkomen dat zij niet…