Commentaar | Beursplein in de hoek waar de klappen vielen

Vrijwel alle belangrijke hoofdgraadmeters rendeerden in de min. De positieve stemming die de markten al sinds begin dit jaar kenmerkte, sloeg begin augustus vrij plotseling weer om.

Twijfels over de vraag of de inflatie nu echt onder controle is, beïnvloeden het sentiment. Ook de onheilstijdingen uit China deden het beleggershumeur geen goed. In dat klimaat toonden vooral technologie-aandelen zich volatiel. Die bleken eens te meer gevoelig voor de renteangst, maar dankzij de aanhoudende AI-hype bleven bijvoorbeeld de meeste chipbedrijven toch goed liggen.

ASML, ASMI en Besi behoorden dan ook niet tot de uitschieters op het Beursplein, waar grote winnaars op…