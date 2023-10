Column | Griekenland herstelt van schuldencrisis

De Griekse overheid kreeg in de eerste helft van september goed nieuws. Twee ratingbureaus verhoogden de kredietrating van het land. Als eerste van de vier grote ratinghuizen tilde DBRS Morningstar de Griekse score naar investment grade, een belangrijke ondergrens voor veel beleggers. Ook hanteert de Europese Centrale Bank (ECB) dan geen afslag meer voor het aanhouden van Grieks onderpand (door banken).



Moody’s volgde medio september met een opwaartse bijstelling van twee stappen naar Ba1, waardoor de rating nog één stap verwijderd is van het investment grade-niveau. Tijdens de noodzakelijke schuldenherstructurering in 2011/2012 bereikte de Griekse rating een dieptepunt (C). Sindsdien is de rating, met een…