Column | Die bijdehante doctorandus aan het kerstdiner

Het afgelopen jaar was een prima beleggingsjaar. En dan zijn aandelen snel weer een geliefd onderwerp van gesprek tijdens de traditionele kerstdiners. Zo gaat dat, gespreksonderwerpen worden vaak gedreven door het moment. Eigenlijk zou het beter zijn een boom op te zetten over het wel of niet instappen op de effectenbeurs na een beurscorrectie, in plaats van na een behoorlijke stijging van de koersen. Het zal wel met mijn beroep te maken hebben en de behoefte om mij te kietelen, maar ik krijg op die momenten vaak te horen dat actief beleggen toch echt niet loont op de lange termijn. Vaak van die bijdehante doctorandus-types die zelf alleen passief beleggen, omdat hun dat op de universiteit met de paplepel is…