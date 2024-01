Column | Consuminderen met GLP-1

Producenten van voedingsmiddelen hebben hun volumes het afgelopen jaar zien dalen. Begrijpelijk, aangezien hun producten flink in prijs zijn gestegen. Maar er is nog een reden, als we verschillende analisten mogen geloven. Na een onderzoek van Walmart naar het koopgedrag van haar klanten, daalden de koersen van de producenten van frisdrank, snacks, bier en sterke drank. Wat is er aan de hand?

Ook beleggers in de ban van GLP-1

De uitdagende omstandigheden voor de consument zijn niet de enige factor die het sentiment rond de voeding- en drankensector bepalen. Ook GLP-1, oftewel glucagon-like peptide 1, speelt een belangrijke rol. Deze lichaamseigen stof zorgt ervoor dat er na het eten voldoende insuline wordt afgegeven, zodat…