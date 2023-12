Column | Bereid u voor met scenarioplanning

De algehele verwachting is dat de rentes in 2024 omlaag gaan. Wanneer precies is nog de vraag. Zijn de beurzen hierop afgelopen weken al vooruit gelopen, of zit er nog meer in het vat? Of is de impact van een eventuele recessie groter dan de meewind van de rente en krijgen we koersdaling? We zullen het over een jaar weten en er prima verklaringen voor hebben.

Het doet me denken aan mijn oud-collega in risicomanagement Paul de Ruijter, nazaat van admiraal Michiel de Ruijter. Vrij vertaald was zijn opvatting dat er economen zijn met een enorme academische achtergrond en weinig geld die hun dagen vullen met het zo precies mogelijk voorspellen van het moment waarop en het percentage…