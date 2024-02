Colgate-Palmolive presteert beter dan verwacht

(ABM FN-Dow Jones) Colgate-Palmolive heeft het afgelopen kwartaal een hogere omzet en winst geboekt en presteerde beter dan verwacht. Dit bleek vrijdag uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse fabrikant van persoonlijke verzorgingsproducten en schoonmaakmiddelen.

“De kwaliteit van onze resultaten dit jaar en ons sterke groeimomentum dragen bij aan ons vertrouwen dat we goed gepositioneerd zijn om een consistente groei van de winst per aandeel te realiseren in 2024 en daarna”, zei CEO Noel Wallace in een toelichting.

Het concern boekte in het vierde kwartaal een nettowinst van 718 miljoen dollar, ofwel 0,87 dollar per aandeel, in vergelijking met een nettowinst van 5 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. In het vierde kwartaal van 2022 stond de winst onder druk door een afwaardering van de goodwill.

Op aangepaste basis kwam de winst afgelopen kwartaal ook uit op 0,87 dollar per aandeel.

De omzet steeg met 7,0 procent op jaarbasis van 4,62 miljard in het…