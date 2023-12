CoinGecko: meer dan de helft van de landen wereldwijd hebben crypto-activa gelegaliseerd

Het analytische platform CoinGecko heeft in een recent rapport onthuld dat meer dan de helft van de landen ter wereld cryptocurrency inmiddels heeft gelegaliseerd. Uit de analyse blijkt dat digitale activa goedgekeurd zijn door 119 landen en 4 Britse overzeese gebiedsdelen, wat neerkomt op meer dan 60% van alle landen wereldwijd.

Europese regio leidt in adoptie, maar niet zonder uitzonderingen

In de voorhoede van het adoptieproces bevindt zich de Europese regio, waar 39 van de 41 landen (95%) digitale activa hebben gelegaliseerd. Noord-Macedonië verbiedt echter de circulatie van cryptovaluta, en Moldavië heeft nog geen duidelijke juridische status bepaald.

In Amerika hebben 24 landen cryptocurrencies gelegaliseerd, wat overeenkomt met 77,4% van alle landen in de regio. Bolivia heeft officieel digitale activa verboden, terwijl Guatemala, Haïti, Nicaragua, Paraguay, Uruguay en Guyana geen standpunt over deze kwestie hebben ingenomen.

Azië vertoont een…