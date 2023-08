Coinbase krijgt goedkeuring om crypto-futures aan te bieden in de VS

Coinbase bereidt zich voor om binnenkort cryptocurrency-futureshandel aan te bieden voor institutionele investeerders in de Verenigde Staten. De cryptocurrency-beurs, heeft goedkeuring verkregen van de National Futures Association (NFA) om beleggingen in crypto-futures aan in aanmerking komende klanten in de Verenigde Staten aan te bieden.

Het nieuws werd aangekondigd op 16 augustus, waarbij ze opmerkte dat het bedrijf nu officieel toestemming heeft om een platform voor een Futures Commission Merchant (FCM) te exploiteren.

De goedkeuring stelt Coinbase in staat om Bitcoin (BTC) en Ether (ETH) futures-contracten te introduceren via haar door de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gereguleerde derivatenbeurs.