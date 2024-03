Coinbase gaat de juridische strijd nog altijd aan 

De Amerikaanse beursgenoteerde crypto exchange Coinbase heeft zijn juridische strijd, met als doel duidelijkere crypto-regelgeving, tegen de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) voortgezet. Nu bijna twee jaar geleden stuurde Coinbase een petitie naar de toezichthouder over crypto-regelgeving en in april vorig jaar klaagde Coinbase de SEC aan, omdat het de vragenlijst weigerde in te vullen. De volgende stappen worden nu genomen.

De lopende zaak

Advocaten voor de Amerikaanse beursgigant hebben hun openingspleidooi gisteren ingediend in hun zaak tegen de SEC bij het Hof van Beroep van het Derde Circuit. Coinbase vraagt het hof een aantal dingen. Om het beginnen om hun verzoek tot herziening toe te kennen, de afwijzing door de SEC ongedaan te maken en de commissie op te dragen om het regelgevingsproces voor de crypto-industrie te starten.

Eigenlijk al sinds vorig jaar zit Coinbase vol vertrouwen in de zaak, waarbij het onder andere een volledige afwijzing van de…