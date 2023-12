Coinbase Daagt SEC Voor de Rechter aan na Afwijzing van Petitie ~ Crypto-Gids

Cryptocurrency-reus Coinbase heeft een rechtszaak aangespannen tegen de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) als reactie op de afwijzing van Coinbase’s petitie voor duidelijkere regulering omtrent cryptocurrencies. Deze juridische strijd markeert een aanzienlijke escalatie in de voortdurende spanning tussen de crypto-industrie en regelgevende instanties, waarbij de complexe en vaak controversiële aard van cryptocurrency-regulering in de Verenigde Staten wordt benadrukt.

Coinbase weerstaat SEC’s besluit

Paul Grewal, Chief Legal Officer bij Coinbase, kondigde de rechtszaak aan en benadrukte het vastberaden standpunt van het bedrijf om de als willekeurig beschouwde besluitvorming van de SEC aan te vechten. Coinbase vertegenwoordigt hiermee de bredere frustratie binnen de crypto-sector over het gebrek aan specifieke regulering die is afgestemd op de unieke aspecten van digitale activa. De aanklacht stelt dat de ontkenning van de petitie door de SEC de Administrative…