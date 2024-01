Cody Gakpo doet vijftien minuten na zijn invalbeurt iets heel belangrijks voor Liverpool

Cody Gakpo heeft Liverpool woensdagavond de weg gewezen in de eerste ronde van de EFL Cup tegen Fulham. The Reds namen het in eigen huis op tegen de nummer dertien van de Premier League voor de eerste halve finale. De ploeg van Jurgen Klopp bleek uiteindelijk met 2-1 te sterk, mede dankzij het winnende doelpunt van Gakpo.

Voormalig Chelsea-aanvaller Willian bracht de bezoekers na negentien minuten op voorsprong op Anfield na een foutje van Virgil van Dijk. Fulham hield tot aan de 68e minuut stand. Curtis Jones was de man die de thuisploeg langszij bracht. Via Gakpo, die rond het uur voetbal in de ploeg was gekomen voor Harvey Elliott, trok vervolgens de hoofdrol naar zich toe. De Nederlander was het eindstation van een vlotlopende aanval en zette Liverpool op voorsprong. Het doelpunt van de oud-PSV’er bleek voldoende voor de zege. De andere halve finale wordt gespeeld tussen Middlesbrough en Chelsea.

Bekijk hier het doelpunt van Gakpo: