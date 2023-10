Coca-Cola onder druk – CashCow.nl

Het aandeel Coca-Cola Europacific Partners Plc (CCEP) sloot op 54,00 euro na 4,9% te zijn gedaald.

Het aandeel is niet meer op één dag gedaald sinds 4 maart 2022, toen de daling 6,6% bedroeg. De omzet was bovendien hoog. Totaal werd er gekocht en verkocht voor ongeveer 4 miljoen euro in het aandeel, wat overeenkomt met vier keer de gemiddelde omzet per dag.

Technisch ziet het er ook niet zo goed uit, signaleert Investtech: “Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn en een verdere daling is waarschijnlijk.”

Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!