CO2-investeringen beperken winstrecessie – CashCow.nl

In de nasleep van de renteverhogingen doemt een economische recessie. Maar dit keer lijkt een winstdip uit te blijven. “Er is dit keer geen sprake van een typische conjunctuurcyclus. De vertraagde effecten van de pandemie, de impact van deglobalisering en het streven om economieën CO2-vrij te maken zijn mede de oorzaak waarom de aandelenmarkten het zo goed blijven doen ondanks de mindere groei”, aldus Helen Jewell, beleggingsstrateeg voor fundamental equities voor de EMEA-regio bij BlackRock in haar Stock Market Monitor voor het vierde kwartaal.

De economie werd hard afgeremd tijdens covid en na de pandemie kwam de groei weer snel op gang en dat voelen bedrijven nog steeds. Die impact zal nog jaren duren, aldus Jewell. “Als economieën vertragen, dan blijven cyclische bedrijven meestal zitten met meer voorraad. Om die voorraden weer weg te werken, worden vaak kortingen op die producten gegeven en dat drukt weer op de resultaten. Maar in de huidige cyclus zien we dat er…