‘Clubicoon Daniele De Rossi (40) topfavoriet om ontslagen Mourinho op te volgen bij AS Roma’

AS Roma heeft razendsnel doorgeschakeld na het ontslag van trainer José Mourinho. Clubicoon Daniele De Rossi (40) tekent een contract tot het eind van het seizoen bij de aanstaande tegenstander van Feyenoord in de Europa League. Zijn rentree in het Stadio Olimpico betekent de tweede klus als hoofdtrainer voor de wereldkampioen van 2006.

De 60-jarige Mourinho was sinds de zomer van 2021 actief in Rome. Met de club legde hij in zijn eerste seizoen beslag op de Conference League door in de finale in Tirana af te rekenen met Feyenoord. In zijn tweede jaar zat hij de Rotterdammers opnieuw de voet dwars, nu in de kwartfinale van de Europa League. In datzelfde toernooi treffen beide clubs elkaar in februari van dit jaar opnieuw, ditmaal in de tussenronde. Mourinho maakt dat echter niet meer mee: Roma maakt dinsdagochtend bekend dat de Portugees per direct uit zijn taken is ontheven.



