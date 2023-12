Club Brugge eist dat wedstrijd wordt overgespeeld na blunder VAR – Voetbal International

De eerste goal van Hans Vanaken na dertien minuten werd afgekeurd omdat de bal bij de voorzet van Casper Nielsen over de lijn zou zijn geweest. Club Brugge leek in de 72e minuut toch bevrijd te worden door Thiago, maar ook zijn goal werd afgekeurd. Buitenspel, zo oordeelde de arbitrage, die dus fout zat. Na de wedstrijd trok de VAR het boetekleed aan. ‘De VAR had in moeten grijpen bij het doelpunt van Club Brugge, dat wegens buitenspel werd afgekeurd. Wegens een menselijke fout, werd de goal afgekeurd’, zo klonk het op X, het oude Twitter.