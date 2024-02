Clickx 427: koopgids Macs, de gekste smartphonedesigns en beste podcast-apps

Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Beste lezer,

Techniek en consumentenelektronica ontwikkelen zich aan een rotvaart, maar als er één productcategorie is waarin we collectief een soort stilstand ervaren, dan is het wel die van de smartphone. De nieuwste iPhones of Samsungs krijgen elk jaar wel een iets snellere chip en iets sterkere camera’s, maar het is meestal geen argument om je smartphone eerder te vervangen door het nieuwste model. “Vroeger was het beter”, zegt de nostalgie. In de jaren 2000 hadden fabrikanten nog de durf om eens gek te doen, ook al liep dat vaak mis. Ken je de Nokia N-Gage of Samsung Serene nog? We blikken deze maand terug en vooruit.

Daarnaast komen we graag eens tegemoet aan de Mac-liefhebbers onder ons. In onze koopgids lees je de belangrijkste overwegingen als je een nieuwe iMac of MacBook wil aanschaffen. En voor wie digitaal wil…