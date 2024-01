Clickx 426: koopgids meshrouters & lithografie: zo worden chips gemaakt

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Beste lezer,

Allereerst mijn beste wensen voor het nieuwe jaar! Tijdens de donkere winterdagen zitten we allemaal wat vaker weggezakt in onze zetel. Streamingtechnologie kan dan voor het nodige vertier zorgen, maar daarvoor ben je wel afhankelijk van een goed functionerende internetverbinding. Misschien is het dan een praktisch voornemen om het wifinetwerk bij je thuis eindelijk de upgrade te geven die het nodig heeft? We begeleiden je in die keuze met onze koopgids meshrouters.

Daarnaast nemen we je mee in de wondere wereld van de lithografie. Heb je je ooit afgevraagd wat er nu precies gebeurt in een chipfabriek? En hoe komt het dat slechts een handvol bedrijven in de wereld de klus kunnen klaren? Onze man legt het je haarfijn uit.

Tot slot gaan we ook deze maand weer hands-on, met onder meer onze workshop…