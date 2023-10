Clickx 423: de ‘most wanted’ cybercriminelen & koopgids robotstofzuigers

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

In de media lees of hoor je wel eens over ransomware-aanvallen, maar vaak blijft het een ver-van-mijn-bedshow. Toch worden cybercriminelen ook bij ons steeds vaker bij de kraag gevat. Wie zijn nu de most wanted hackers die uit zijn op onze persoonlijke data? Je ontdekt het in ons interview met Simen Van der Perre, strategic advisor bij Orange Cyberdefense

Vandaag worden we verwend door supersnelle SSD’s, maar dat was ooit anders. Het begon destijds met mechanisch geheugen en ponskaarten. In ons achtergrondstuk duiken we de geschiedenis in en ontdek je welke lange weg de technologie heeft afgelegd. Zo heb je weer een aantal boeiende weetjes op zak voor je vrienden en familie.

Tot slot hebben we nog wat aankoopadvies in petto. Het loont tegenwoordig zeker de moeite om een robotstofzuiger in huis te halen, want ze worden steeds…