Claudia uit B&B Vol Liefde doet boekje open over nieuwe liefde

Ondanks dat Claudia haar liefde niet vond tijdens haar B&B Vol Liefde -avontuur, heeft ze nu toch haar droomman gevonden. In een interview met De Telegraaf doet ze een boekje open over haar nieuwe relatie.

Emotionele zoektocht

Claudia vond in Walter, die een B&B in Frankrijk heeft, niet haar ware liefde. De zoektocht naar de liefde viel voor Claudia zwaar. In 2021 bracht Harold, haar vorige partner, zichzelf om het leven. Ze deelde 38 jaar van haar leven met hem en kreeg een zoon met Harold. Het verdriet hierom is, heel begrijpelijk, nog groot.

Ze blikt terug op hun prachtige jaren samen: “Harold zorgde goed voor ons, maar voor zichzelf lukte dat niet altijd. Hoewel hij zo’n krachtig persoon was, is het zo jammer dat hij zijn zelfliefde verloor.” Harold worstelde met alcoholisme, wat Claudia niet langer kon verdragen. Het stel lag in scheiding. Ze deelt het hartverscheurende verhaal: “Op de verjaardag van onze zoon had hij een terugval. Hij schrok er zelf ook van. Helaas…