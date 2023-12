Claire Hendriks is het zusje van Hélène Hendriks

Claire Hendriks, is één van de twee zussen van Hélène Hendriks.

Claire, Hélène en Judith werden geboren op 6 augustus 1980 in Breda.

Het kwam groot in het nieuws dat er een drieling werd geboren.

Dat komt maar voor op 1 op de 7.000 geboorten.

In dit artikel vertellen we je alles over Claire Hendriks.

Wie is Claire Hendriks?

Claire Hendriks, werd geboren op 6 augustus 1980 in Breda.

Je kan haar kennen als de zus van Hélène Hendriks.

Claire, heeft jarenlang gewerkt als manager van haar zus Hélène.

Daarnaast kan je haar kennen als oud-speelster van het Nederlandse hockey team.

Ze werd zelfs in 2007 wereldkampioen. Inmiddels woont Claire in Breda.

Drieling

Claire, Judith en Hélène zijn een drieling. 43 jaar kwam het groot in het nieuws.

Een drieling is op zichzelf al bijzonder, het waren ook nog eens drie meiden. Dat gebeurt vrijwel nooit.

Claire Hendriks woont in…

