Citi geeft verkoopadvies voor Ferrari

(ABM FN-Dow Jones) Citigroup heeft het advies voor Ferrari verlaagd van Neutraal naar Verkopen, hoewel het koersdoel werd verhoogd van 308 naar 329 euro. Dit bleek maandag uit een rapport van de Amerikaanse bank.

De vooruitzichten voor Ferrari op de lange termijn zijn volgens Citi goed, maar de waardering is simpelweg te hoog.

Wel verhoogde Citi de winsttaxaties en rekent het op lagere investeringen, waardoor het koersdoel omhoog kon.

Om een neutraal advies te kunnen hanteren, zou het koersdoel echter 400 euro moeten zijn, en Citi ziet hiertoe geen ruimte.

Het in Amsterdam genoteerde Exor is een belangrijke aandeelhouder van Ferrari. Het aandeel Exor daalde maandag met een half procent en Ferrari leverde 2,8 procent in op 381,50 euro.