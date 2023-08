Chuba Akpom: zijn vriendin, verleden en vermogen!

Chuba Akpom is een van de nieuwe aanwinsten die Ajax heeft gedaan deze zomer. De 27-jarige aanvaller heeft al een behoorlijke voetbalcarrière achter de rug en heeft nog veel te gaan! Ajax kocht de Engelsman voor zo’n 12 miljoen euro over van Middlesbrough waar hij in 79 wedstrijden 33 keer wist te scoren. Maar heeft Akpom buiten het veld ook succes?

De jeugd van Chuba Akpom

Chuba Akpom werd in 2009 voor het eerst opgenomen in de jeugd van Arsenal. Vier jaar later op 14 september 2013 debuteerde hij in de Premier League tegen Sunderland. Vanaf het daar opvolgende jaar werd Akpom elk seizoen verhuurd aan andere clubs. Hij kwam in actie voor Brentford, Conventry City, Nottingham Forest, Hull City, Brighton en het Belgische STVV.

Tot hij in 2018 officieel vertrok naar Griekenland. Waar hij ging spelen voor PAOK. Hij kende in succesvol eerste seizoen bij de club. PAOK won de beker en de competitie dat seizoen. Ook wist Akpom het enige doelpunt te scoren…