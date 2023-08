Chuba Akpom ontvangt fraaie prijs in Engeland en begint vol vertrouwen bij Ajax

Chuba Akpom gaat met een goed gevoel beginnen aan zijn avontuur bij Ajax. De spits heeft namelijk een mooie prijs gewonnen in Engeland. Akpom speelde vorig seizoen nog in het shirt van Middlesbrough en werd dinsdagavond door de Professional Footballers’ Association uitgeroepen tot speler van het jaar.

Akpom was vorig seizoen namens Middlesbrough goed voor 28 doelpunten in veertig competitiewedstrijden. Zodoende kroonde hij zich tot topscorer van de Championship, het tweede niveau van Engeland. Genoeg voor promotie was het helaas niet voor Akpom en zijn ploeggenoten. Middlesbrough eindigde als vierde en zag Burnley, Sheffield United en Luton Town wel promoveren naar de Premier League.



Toch was er nog meer eremetaal voor Akpom, die dus werd uitgeroepen tot speler van het jaar. Dat doet de Professional Footballers’ Association per competitie. Erling Haaland (Premier League), Conor Chaplin (League One) en Andy Cook (League Two) vielen ook in de…

