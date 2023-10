Chromebook Plus laptops moeten kopers lokken met rekenkracht en AI

Chromebook Plus laptops moeten tot meer in staat zijn dankzij meer rekenkracht, geheugen en opslagruimte. Dat geldt zowel voor ChromeOS functies als toepassingen van derden, zoals Adobe Photoshop.

Chromebooks werden ooit geïntroduceerd als betaalbare laptops met bescheiden eigenschappen. Nu komt Google toch met een luxere klasse: Chromebook Plus laptops hebben méér van alles en moeten met handige (en/of leuke) AI hulpjes zo een grotere doelgroep aanspreken.

Chromebooks zijn sinds hun introductie in 2011 een bestendig onderdeel van de laptopmarkt gebleken, maar wel in een paar heel specifieke niches. Zoals onderwijs en thuiszorg. De meerderheid van consumenten kiest toch voor Windows of MacOS, zodra men een all-round laptop wil aanschaffen. De vandaag aangekondigde Chromebook Plus klasse lijkt ontworpen om dat fenomeen te doorbreken. Deze laptops bieden meer rekenkracht, meer werkgeheugen en meer opslag. Bovenal komen ze met een hele reeks extra…