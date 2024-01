Chipsector | Wisseling uitblinkende chipbedrijven in Portefeuille NL

Het vorig jaar ruimschoots verdubbelde Besi namen we met slotkoersen van 12 januari uit portefeuille, nadat onze sectorspecialist zijn advies had verlaagd naar ‘verkopen’. Met een deel van de opbrengst namen we vorige week woensdagavond een positie in in ASML, nadat de cijfers die ochtend de status van ASML als sectorfavoriet hadden bevestigd.

Portefeuillewijziging

De wissel kan grote impact hebben, want Besi had veruit de hoogste weging in de voorbeeldportefeuille en was in 2023 grotendeels verantwoordelijk voor het toprendement van de Portefeuille NL.

In de nieuwe samenstelling is de weging van ASML vergelijkbaar met die van andere zwaarwegende aandelen als Arcadis, UMG, KPN en HAL Trust. De grote…