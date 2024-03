Chippers slepen AEX in de plus, ASML is geïrriteerd en NN in the picture

Woensdag 6 Maart 2024 |

Woensdag 6 Maart 2024 | Door Pieter Kort

IMCD wint de AEX-dagprijs, ECB en Fed lopen gelijk en Ebusco stijgt weer eens.



















Het zijn weer eens de chippers die de kar trekken, maar de rest deed vandaag ook goed mee op het Damrak. De AEX sloot zojuist 0,7% hoger, op 857,02.

Het gebeurt niet elke dag dat een AEX-fonds ook trending topic is in het niet-financiële nieuws, maar na Wall Street heeft ook Den Haag ontdekt dat ASML een Heel Belangrijk Bedrijf is. En als zo’n bedrijf hardop klaagt over het vestigingsklimaat kun je maar beter luisteren.

Dat doet het demissionaire kabinet, door de instelling van een task force met een heuse codenaam – ‘Beethoven‘ – die moet gaan zorgen dat ASML, en het ecosysteem eromheen, Nederland niet geheel of deels gaat verlaten. Deze middag ging vertrekkend topman Peter Wennink op bezoek bij Mark Rutte en EZ-minister…