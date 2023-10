Chipbedrijven verliezen flink op beurs na kwartaalcijfers ASML

Leestijd: 2 minuten

Op de beurs in Amsterdam kregen chipbedrijven ASML en ASMI te maken met een aanzienlijke daling, na de publicatie van het kwartaalbericht van ASML. Het rapport zorgde voor ongerustheid onder beleggers, wat resulteerde in een lagere waardering van niet alleen ASML, maar ook van branchegenoot ASMI.

Kwartaalbericht ASML Zorgt voor Ongerustheid

ASML, een van de leidende bedrijven in de halfgeleiderindustrie, rapporteerde een afname in het aantal orders in het derde kwartaal in vergelijking met het voorgaande kwartaal, wat deels werd toegeschreven aan exportbeperkingen naar China. De topman van ASML, Peter Wennink, gaf aan dat de industrie momenteel wat tegenvallers ervaart.

Bovendien heeft het bedrijf een voorzichtiger houding aangenomen met betrekking tot het jaar 2024, dat wordt beschouwd als een overgangsjaar. Als reactie hierop daalden de aandelen van ASML met ruim 3 procent. Branchegenoot ASMI was zelfs de grootste daler in de AEX met een daling…