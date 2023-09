Chinese Expert Voorspelt Toekomst Crypto en Dollar

Bron: xy/Adobe

Digitale valuta kunnen China en haar bondgenoten helpen om los te komen van de dollar. Dat is althans de claim van een vooraanstaande Chinese wetenschapper. Het land zelf is druk bezig met het ontwikkelen van een staatstoken (CBDC).

De claim komt van Huan Qicai, adjunct directeur van de Fujian Academy of Social Sciences, en werd gepubliceerd als opiniestuk in de Gaunming Daily.

Vervolgens werd de tekst integraal overgenomen in de People’s daily, de officiële krant van de Chinese Communistische Partij.

Huang schreef in zijn artikel dat het ‘de-dollarisering’ proces in veel landen al begonnen is. Dat zou in de toekomst kunnen lijden tot meerdere belangrijke grote valuta, dan alleen de focus op de dollar.

Hoe China de Dollar Verlaat: de Stap naar Digitale Valuta

De Chinese academicus spreekt van een project voor de lange termijn, maar benadrukt dat digitale munteenheden zoals de digitale Yuan…