Chinese crypto-investeerders vooraan in Aziatische cryptomarkt

Chinese crypto-enthousiastelingen lopen voorop in de investeringen in cryptocurrency, meer nog dan hun collega-investeerders in Vietnam, Zuid-Korea, Taiwan en Thailand. Dat is de conclusie van een recent rapport, gepubliceerd in december 2023 door Kyros Ventures, een Vietnamees durfkapitaalbedrijf, in samenwerking met tien mediabureaus uit de regio.

Uit de enquête, waaraan 5.268 personen deelnamen, blijkt dat meer dan 70% van de respondenten aangeeft dat cryptocurrencies meer dan de helft van hun activaportefeuille uitmaken.

Ook stablecoins populair

Opmerkelijk is dat 33,3% van de Chinese investeerders een aanzienlijke hoeveelheid stablecoins bezit, waarmee China na Vietnam op de tweede plaats komt. Daarentegen heeft 58,6% van de Chinese investeerders een deel van hun investering in stablecoins. In tegenstelling tot Vietnam en China lijken investeerders in andere genoemde landen hun bezit in stablecoins te verminderen, een indicatie van een voorzichtiger benadering in…