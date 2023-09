‘China zal gaan inzetten op een lager woningaanbod’

De Chinese vastgoedsector kwakkelt. Het herstel na de coronalockdowns is uitgebleven en vooral op de huizenmarkt zijn de klappen voelbaar. Maar hoe belangrijk is deze sector eigenlijk voor de Chinese economie? Vastgoed en bouw zijn belangrijk voor de financiële stabiliteit in China, zegt Mali Chivakul, econoom opkomende markten bij bank J. Safra Sarasin.

In de Chinese steden zijn veel mensen in het bezit van een eigen huis. Het percentage huizenbezitters in China onder stedelingen (64% van de totale bevolking) is gestegen tot 96%, zo stelt de centrale bank van China. Het beschikbare vloeroppervlak per hoofd van de bevolking ligt rond de 40 vierkante meter. Dit is op hetzelfde niveau als in Europese landen.

De meeste recente schattingen laten zien dat de totale binnenlandse vastgoedactiviteit 23% in China bijdroeg aan de totale vraag in 2021. Vastgoed en bouw is goed voor ongeveer 20% van de stedelijke werkgelegenheid. Deze sector wordt ook beschouwd als systeemrelevant: belangrijk…