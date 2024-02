China pakt Cybercriminaliteit aan: Focus op blockchain en metaverse

Het Opperste Volksparket (SPP) van China, de hoogste vervolgingsautoriteit in het land, heeft aangekondigd zich te richten op het aanpakken van cybercriminaliteit die gebruikmaakt van blockchain- en metaverse-technologieën. Deze beslissing komt na een alarmerende toename van onlinefraude, cybergeweld, en inbreuk op persoonlijke informatie, voortkomend uit de digitalisering van criminele activiteiten.

Volgens de SPP is er een significante stijging waargenomen in het aantal cyberdelicten die worden gepleegd via Blockchain-technologie en binnen de virtuele wereld van de Metaverse. Criminelen maken hierbij in toenemende mate gebruik van cryptocurrencies om geld wit te wassen, wat het opsporen van illegaal verkregen vermogen bemoeilijkt.

Ge Xiaoyan, de plaatsvervangend procureur-generaal van de SPP, licht toe dat telecomfraudegerelateerde aanklachten met 64% zijn gestegen op jaarbasis. Naast de groei van aan blockchain gerelateerde misdrijven, hebben traditionele vormen van…