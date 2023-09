‘China onder druk door vastgoedsector’

De Chinese economie vertraagt sneller dan verwacht. Een opeenstapeling van recentelijke negatieve ontwikkelingen in de vastgoed- en trustsectoren kan leiden tot verdere zwakte in ’s werelds op één na grootste economie. Neerwaartse risico’s nemen toe en dreigen een negatieve weerslag op de economie te hebben te midden van zwak vertrouwen en uitdagingen in de productiesector en arbeidsmarkt. De Visie van T. Rowe Price.

In een poging om de economie te ondersteunen, heeft de Chinese centrale bank de belangrijkste rentetarieven verlaagd en naar verwachting volgen de komende weken en maanden meer maatregelen voor monetaire versoepeling. Maar door de lage vraag naar krediet is het onzeker hoe effectief deze versoepelingsmaatregelen zullen zijn.

De stimuleringsmaatregelen van de Chinese overheid zijn tot nu toe geleidelijk ingevoerd. Als de overheid aan deze aanpak vasthoudt, zal het tijd kosten om het vertrouwen van consumenten en bedrijven te herstellen. De regering lijkt tot nu toe…