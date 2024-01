China maakt het verschil in het jaar van de draak

Enkele weken na de jaarwisseling voelt 2024 alweer redelijk vertrouwd aan, maar een belangrijke economie leeft juist nog toe naar een nieuw jaar. Op 10 februari begint in China namelijk het jaar van de draak. Het is te hopen voor beleggers op beurzen in dat land dat de feestelijkheden het startsein vormen voor een mooi aandelenjaar. Het positieve marktklimaat en de mooie rendementen van 2023, zijn namelijk volledig aan China voorbij gegaan. Terwijl de S&P vorig jaar met 24% steeg en de AEX bijvoorbeeld met 14% opveerde, daalde de MSCI China All Shares Index met ruim 11%. Dat was alweer het…